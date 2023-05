Biasin: «Inter consapevole! L’Olimpico spaventa ma penso al Milan»

L’Inter ritorna in forma ma ad attenderla ci sono partite importanti, come quella all’Olimpico contro la Roma (vedi focus) e quella di Champions League contro il Milan. Biasin dice la sua sulla situazione nel corso della trasmissione radiofonica “Tutti Convocati”.

PRONOSTICO – Fabrizio Biasin commenta la situazione dell’Inter a pochissimo da due sfide decisive per le sorti della stagione. Di seguito l’intervento del giornalista su Radio 24: «A me non me ne frega nulla delle percentuali per i derby di Champions League. Io resto sul 50 e 50. Prima di Napoli-Milan si diceva che i partenopei erano i favori e, invece, i rossoneri hanno fatto il loro partitone. Il Milan visto ieri non assomiglierà a quello del 10 maggio. Il cambio di rotta dell’Inter? Tutti si sono rimessi a fare il loro dovere. A fronte delle cadute che ci sono state, adesso tutti stanno facendo molto bene. Noto che, finalmente, c’è una consapevolezza acquisita. Questa squadra sa di essere forte. Fino a qualche settimana fa c’era paura, adesso con la calma dei grandi le partite le porti a casa, Poi, un’altra cosa importante è la condizione fisica. Dopo un aprile fatto di 9 partite questa Inter sta correndo tantissimo. Quindi complimenti a chi li ha portati a puntino fino a qui. Dicevano tutti che Pintus era il numero uno. Lui è lo è sicuramente ma, probabilmente, chi c’è ora sa fare bene il proprio lavoro. Per andare in Champions League devi vincere quattro partite su cinque. Mi spaventa l’atmosfera di quando si gioca all’Olimpico. Sabato è fondamentale, ma io sto pensando a mercoledì, c’è poco da fare. Spero che rimanga qualche energia dopo la partita contro la b. Ieri i giocatori dell’Inter sono stati bravissimi a risparmiarsi, chiudendola nel primo tempo. Ma sabato sarà difficile fare lo stesso».