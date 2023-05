Roma-Inter snodo per la Champions League. Insidie dal calendario

È ancora presto forse per parlare di uno snodo fondamentale per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ma l’Inter deve comunque sfruttare la chance. Contro la Roma di José Mourinho ci si gioca il futuro.

SITUAZIONE – L’Inter ha 60 punti in campionato ed è al quarto posto in classifica, mentre la Roma ne ha 58 e condivide la posizione con Milan e Atalanta. La partita che si disputerà tra due giorni vale tanto in casa nerazzurra e anche in quella giallorossa (vedi arbitro). Ci si gioca l’accesso in Champions League, ci si gioca la possibilità per l’Inter di ipotecare forse il quarto posto. Il match è uno snodo perché nella stessa giornata si affronteranno Atalanta e Juventus e anche Lazio e Milan, ma non vanno dimenticate le prossime settimane di campionato. L’Inter deve ancora scontrarsi col Napoli e con la squadra di Gian Piero Gasperini, non sottovalutando le bestie nere Sassuolo e Torino.

Roma-Inter, occasione irripetibile

CHANCE – L’occasione è irripetibile perché la Roma viene da un periodo no, influenzato anche da tanti infortuni. Contro l’Inter mancheranno per José Mourinho Zeki Celik, Stephan El Shaarawy e saranno forse recuperati in extremis Chris Smalling e Paulo Dybala. I giallorossi non hanno mai vinto nelle ultime tre partite, pareggiando con Milan e Monza e perdendo con l’Atalanta per 3-1. L’Inter vive un momento esattamente contrario: tre successi consecutivi con Empoli, Lazio e Verona, dodici gol segnati e uno subito per un errore casuale di Francesco Acerbi. Tre punti staccherebbero la Roma dal quarto posto e darebbero maggiore sicurezza a Simone Inzaghi in vista delle prossime settimane, magari anche per accennare a un maggiore turnover per gli impegni di Champions League.