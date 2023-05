Roma-Inter, Mourinho sarà in panchina all’Olimpico? Le novità − Sky

La serata di ieri, dopo Monza-Roma, non si è conclusa nel migliore dei modi per José Mourinho che in conferenza post-partita non le ha mandate a dire sull’arbitro Chiffi (vedi articolo). Le ultime sulla sua possibile presenza in Roma-Inter di sabato arrivano dalla redazione di Sky Sport.

DECISIONE MOURINHO − Il procuratore federale Giuseppe Chiné ha aperto un’indagine nei confronti di José Mourinho per le dichiarazioni rilasciate sull’operato dell’arbitro Chiffi in Monza-Roma. Dichiarazioni che possono essere valutate come lesive per la professionalità del direttore di gara. Da Sky Sport, quest’oggi, il giornalista Angelo Mangiante ha però a tal proposito fatto sapere che: «Non è in discussione la presenza di José Mourinho in panchina all’Olimpico per Roma-Inter. Perché non ci sono i tempi tecnici per analizzare i video delle interviste e per le analisi del caso. L’iter tecnico può durare dalle 3 alle 4 settimane e per questo non può riguardare Roma-Inter. Questa è la questione post-partita. Mentre, quello che filtra dai vertici dell’AIA è che non rilasceranno dichiarazioni ma c’è soddisfazione per l’inchiesta».