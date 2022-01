Biasin: «Inter, ora 10 giorni impegnativi. Dzeko? Il peggiore fino al 90′!»

Biasin va oltre la sosta per le nazionali appena cominciata e si sposta a quando l’Inter riprenderà a giocare, subito col derby contro il Milan. Durante Pressing Serie A su Italia 1 il giornalista ha brevemente parlato anche della riscossa contro il Venezia firmata Dzeko al 90′.

SCONTRO DIRETTO – Per Fabrizio Biasin l’Inter non giocherà il derby per fare un punto: «Non si parte mai con l’idea di scendere in campo per pareggiare. Per il Milan è un’occasione per dire di essere se è da scudetto o no: in questo momento ha i suoi problemi, ma il 6 febbraio sarà tutta un’altra storia. È vero che l’Inter sabato non ha giocato la sua miglior partita, però… Ogni settimana si cambia alternativa: prima era il Milan, poi la settimana scorsa l’Atalanta e ora il Napoli. Arrivano dieci giorni molto impegnativi dopo la sosta, fra derby, Roma, Napoli e Liverpool: sicuramente la questione non è semplice. Però l’Inter ha lavorato tanto per arrivare ad avere tutti questi impegni, altrimenti ti tieni solo il campionato e te la cavi con quello».

GESTIONE CORRETTA – Biasin risponde a chi dice che le vittorie allo scadere siano “fortunate”: «Se uno pensa che l’Inter debba giocare tutte le partite come a dicembre, una squadra straordinaria, è impossibile. Se nei momenti di bassa porti a casa le partite è bravura. Credo che dipenda anche da una certa applicazione: se all’ultimo minuto della partita pensi ai rigori e un’altra no c’è una differenza. L’Inter probabilmente ha giocato la sua peggior partita dell’era Simone Inzaghi, però era sempre lì nell’area avversaria. Edin Dzeko è stato probabilmente il peggiore in campo fino al 90′, ma Inzaghi mica l’ha tolto. La scorsa estate si parlava dell’Inter come di una squadra che sarebbe arrivata al massimo quarta, me lo ricordo benissimo».