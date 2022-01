Capello: «Inter, spirito di sacrificio merito di Inzaghi. Attenti alla Juventus!»

Fabio Capello, ex allenatore – tra le altre -, di Juventus, Roma e Milan, intervenuto sulle frequenze di Radio Anch’io Sport ha parlato del mese di febbraio per l’Inter.

A FEBBRAIO – Capello parla nello specifico dell’Inter in vista del nuovo mese: «La squadra di Inzaghi è forte, ha creato questo nuovo ciclo con una difesa e un centrocampo che ha ormai consolidato i movimenti grazie al lavoro di Antonio Conte. In attacco ha tante alternative. Questa squadra ha voglia di sacrificarsi, merito di Inzaghi per aver creato questo spirito. L’Inter a febbraio può mettere a posto la classifica già nelle prossime partite. Champions League? Speriamo che almeno una squadra riesca ad andare avanti! Dobbiamo dimostrare che il calcio italiano ha fatto passi avanti rispetto gli altri campionati».

IN CRESCITA – Capello dopo Milan-Juventus elogia i bianconeri e avvisa per il campionato: «Da un po’ di tempo la Juventus è squadra, ci sono delle basi su cui puntare anche quest’anno di recuperare gli avversari che stanno davanti. Riconosco questa mentalità, loro l’hanno ritrovata quindi quelle davanti devono stare attente. Campionato irregolare? Cerchiamo di portarlo avanti con la pandemia, qualcuno sarà più penalizzato e altri meno. È un campionato che va accettato».

Fonte: Radio Anch’io Sport