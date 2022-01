Eriksen vicino al ritorno in campo: presto le visite mediche con il Brentford – TS

Eriksen è pronto a rimettere piede in campo, in particolare in Premier League. Secondo quanto riportato questa mattina da TuttoSport, il centrocampista danese presto effettuerà le visite mediche con il Brentford.

PRESTO LE VISITE – Eriksen è pronto a tornare in Premier League, dove lo attende il Brentford allenato da Thomas Frank, suo connazionale e suo ex allenatore. Nei giorni scorsi il giocatore si è allenato presso il centro sportivo dell’Ajax ed è pronto, una volta arrivato il visto di lavoro, per effettuare le visite mediche propedeutiche all’idoneità e subito dopo la firma sul nuovo contratto. Dopodiché l’ex Inter comincerà a lavorare per tornare in forma il prima possibile, con l’obiettivo di giocare il Mondiale in Qatar da protagonista. I tifosi dell’Inter sono pronti a riabbracciarlo per l’ultimo saluto a San Siro.

Fonte: TuttoSport