Biasin: “Ibrahimovic sÃ¬, Handanovic no: attenta Inter. Brozovic insostituibile”

Biasin: “Ibrahimovic sì, Handanovic no: attenta Inter. Brozovic insostituibile”

Fabrizio Biasin ha parlato da Sanremo del derby di domenica sera tra Inter e Milan. Secondo il giornalista, noto tifoso nerazzurro, sarà una partita tutt’altro che scontata vista la presenza di Ibrahimovic e la probabile assenza di Handanovic. Ecco le sue parole a “Tutti Convocati” su “Radio 24”

NO SCONTATA – Secondo Fabrizio Biasin, la vittoria dell’Inter contro il Milan nel derby è tutt’altro che scontata. Soprattutto se dovesse scendere in campo Zlatan Ibrahimovic: «Da quello che ho capito Ibrahimovic ce la fa, secondo me con lui è una partita non scontata. Dall’altra parte mancherà Handanovic, la sensazione è che non giochi. L’Inter non arriva da prestazioni sconvolgenti per bellezza, l’unica ottima notizia è che rientra Brozovic che è l’unico insistituibile di questa rosa».