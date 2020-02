Inter-Milan, Pioli prova un inedito: due sacrificati! Ibrahimovic in gruppo

Inter-Milan si avvicina e le ipotesi di formazione prendono corpo. Secondo quanto rivelato da Baiocchini durante la diretta “Sky Sport 24”, il tecnico rossonero Pioli nell’ultimo allenamento ha provato un modulo inedito per provare a spiazzare Conte. Ibrahimovic in gruppo

INEDITO – Inter-Milan si avvicina e Stefano Pioli fa le consuete prove di formazione, con Zlatan Ibrahimovic unico uomo all’attacco: «Pioli nell’ultimo allenamento ha provato un inedito 4-4-1-1 dove i sacrificati sarebbero Leao e Rebic con Ibrahimovic unica punta. Calhanoglu da trequartista, Bonaventura da esterno sinistro e Bennacer in mezzo al campo con Kessie. Un Milan più coperto. Ibrahimovic oggi ha fatto quasi tutto l’allenamento con il gruppo, solo l’ultima parte ha svolto a parte ma per precauzione. Al momento non abbiamo dubbi sul fatto che ci sarà».