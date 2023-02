Biasin: «Futuro Inzaghi? L’Inter non ha mille lire! Il problema è un altro»

Inzaghi sul campo degli imputati dopo il pareggio 0-0 tra Sampdoria-Inter. Ne parla Biasin, il quale ricorda un particolare non da sottovalutare in casa nerazzurra

PROBLEMA − Le parole di Biasin su Tv Play in merito ai problemi nerazzurri: «C’è un problema. L’Inter è ultima per dribbling tentati e realizzati e davanti a squadre che si chiudono così nella propria metà campo servono giocatori che saltino l’uomo e oggi non c’è in squadra. Inzaghi ha sbagliato clamorosamente la gestione del primo mese e mezzo. Ma ora l’Inter gioca un buon calcio, se Acerbi avesse segnato al 90’ oggi avremmo parlato di altro. Futuro Inzaghi? Bisogna anche ricordare che l’Inter non ha mille lire da buttare per un nuovo allenatore».