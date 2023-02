Paganin: «Inzaghi buon allenatore, non un grande! Preoccupa la Champions League»

Antonio Paganin, ex giocatore dell’Inter, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio ha espresso la sua opinione riguardo il pareggio dei nerazzurri contro la Sampdoria, muovendo una critica a Simone Inzaghi.

SITUAZIONE PREOCCUPANTE – Antonio Paganin bacchetta l’Inter di Simone Inzaghi dopo il brutto pareggio in casa della Sampdoria: «La capacità di tenere un gruppo sempre sulla corda è quello che distingue un grande allenatore e uno buono come Inzaghi. Il gap è importante ora, l’Inter è distante. Quello che preoccupa è il fatto che c’è bagarre per i posti Champions League. E con questo andamento si può rischiare. I numeri parlano chiaro. la difficoltà che ha questa squadra con le piccole c’è. Se non avessi perso certi punti saresti ancora lì in corsa. Una squadra così deve vincere queste gare. Il Napoli ha trattato la Cremonese non come l’ultima della classe e lo si è visto in campo».