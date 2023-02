Berni: «Lukaku bestia. Inter male con le piccole? Sono le gare più difficili!»

Berni tira una lancia a favore di Lukaku. L’ex portiere dell’Inter ha fiducia nei suoi confronti. Poi prova a spiegare le difficoltà dei nerazzurri nel battere le squadre piccole. Così a Tmw

LUKAKU − Berni ha fiducia nell’attaccante belga: «Quando sta bene è inarrestabile, una bestia. Al suo fisico ci vogliono più partite per entrare in forma, ma sta migliorando. Ad un attaccante a volte basta sbloccarsi, mi auguro sia presto, ma poi sceglierà il mister. Più gioca e più diventa devastante».

CON LE PICCOLE − Poi Berni dice la sua sulla difficoltà dell’Inter contro le squadre non big: «Nella mia carriera ho sempre detto che sono quelle le partite più difficili. Con le grandi si gioca entrambe a viso aperto e ci sono molti più spazi, con le piccole il livello si sta alzando e diventa tutto più difficile. Sono organizzate, si chiudono bene… Non è però un discorso di mentalità, l’Inter sono anni che sta facendo bene, ma sono comunque punti che pesano moltissimo. Diventano poi punti lasciati che potrebbero pesare. Quest’anno comunque vanno fatti i complimenti al Napoli, l’Inter in ogni caso è più pronta ad affrontare qualsiasi avversario».