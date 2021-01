Biasin: «Conte a Udine ha sbagliato ma per i tifosi dell’Inter è un bene!»

Biasin – giornalista di “Libero” e tifoso interista -, intervenuto come ospite a “Pressing Serie A” su Italia 1, guarda il bicchiere mezzo pieno dello sfogo di Conte al termine di Udinese-Inter. E spiega perché bisogna valutare positivamente l’errore fatto dal tecnico interista

SFOGO POSITIVO – Per Fabrizio Biasin c’è un aspetto positivo anche nel pareggio «Una settimana fa si celebrava l’Inter che batteva la Juventus, anche con una prestazione importante. E poi ti aspetti il salto di qualità nella partita successiva. All’Inter manca la continuità per vincere partite come queste, che sono partite-scudetto. L’Udinese alla fine ha meritato il pareggio, sebbene dovesse essere in inferiorità numerica per oltre un’ora. A differenza delle altre partite in cui non ha vinto, a Udine ha giocato sotto ritmo. Il più brillante è stato Antonio Conte, gli altri in campo erano addormentati. Poi Conte ha sbagliato perché doveva evitare quella sceneggiata a fine partita. Però quello che ha fatto non è completamente brutto per chi tifa Inter. Ho visto Conte in una certa maniera, e mi è piaciuto. E poi in conferenza stampa finalmente ha fatto sentire che è interista. L’ho criticato troppo in questa stagione perché era più concentrato su se stesso anziché sulla squadra, invece a Udine l’ho visto molto carico per l’Inter». Questo il giudizio di Biasin sul “Conte show” in Udinese-Inter.