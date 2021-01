VIDEO – Lazio-Sassuolo 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Sassuolo, posticipo pomeridiano della diciannovesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



CONFERMA CON RIMONTA – Lazio-Sassuolo 2-1 nel posticipo pomeridiano della diciannovesima giornata di Serie A. Secondo 2-1 in neanche tre giorni per la Lazio, alla quinta vittoria consecutiva fra campionato e Coppa Italia. Eppure al 6′ è il Sassuolo a passare: cross basso di Filip Djuricic deviato da Patric, controlla a centro area Francesco Caputo e col sinistro segna. In ripresa l’attaccante neroverde, che aveva passato una brutta parte finale di 2020. Joaquin Correa, vicino al pari con un destro alto, al 25′ batte l’angolo dell’1-1: stacca Sergej Milinkovic-Savic che incorna di testa in maniera potentissima il pareggio. Il sorpasso arriva al 71′, con Adam Marusic che arriva sino alla linea di fondo e mette in mezzo per la girata di Ciro Immobile. Per il capocannoniere della scorsa stagione è il tredicesimo gol in questo campionato, l’ottavo nelle ultime dieci giornate e numero 148 in Serie A. Lazio a -2 dal quarto posto. Di seguito il video con la sintesi di Lazio-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.