Berti: “L’Inter ha rosa forte. Sfida con la Roma fondamentale. Sanchez…”

Nicola Berti, ex calciatore dell’Inter, ospite della trasmissione “Pomeriggio Summertime” su “Sky Sport 24” ha parlato dell’Inter e del momento della squadra nerazzurra. Una battuta su Alexis Sanchez e sulla prossima sfida della squadra di Conte, che affronterà la Roma

DECISIVA – Queste le parole di Nicola Berti: «Inter che gioca prima della Juventus? Sì può mettere pressione. I nerazzurri hanno una rosa molto forte. Stanno mancando anche tanti giocatori, come era prevedibile alla ripresa della stagione. Si sapeva che gli infortuni muscolari avrebbero inciso. Ma la rosa sta dando grande soddisfazione. La squadra ha recuperato tanti punti dalla Juventus, quindi domenica, la sfida con la Roma è fondamentale. Si deciderà il campionato. Sanchez? Mi è sempre piaciuto, sin dai tempi dell’Udinese. Secondo me sarà quel giocatore che ci farà decidere, come sta facendo adesso, le partite che mancano alla fine del campionato».