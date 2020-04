Bernardini: “Ripresa Serie A, no Inter con Marotta. Messaggio Juventus”

Condividi questo articolo

Intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Testa Coda”, il giornalista Emiliano Bernardini ha parlato delle posizioni dell’Inter con Beppe Marotta e della Juventus sulla ripresa del campionato di Serie A

RIPRESA – Queste le parole del giornalista Emiliano Bernardini sulla ripresa del campionato di Serie A. «A molti club di Serie A non piacciono le parole di Spadafora, ma nella Lega c’è un movimento dell’Inter con Marotta per non riprendere e anche la Juventus, non richiamando i propri calciatori in Italia, lancia un messaggio preciso».