Ripresa Serie A, fonti Figc: niente accordo e indicazione date. Le ultime

Condividi questo articolo

Secondo fonti Figc, non ci sarebbe alcun passo in avanti per un accordo o un’indicazione di date per la ripresa del campionato di Serie A

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da “ANSA.it”, fonti Figc le avrebbero riferito che che non ci sarebbero “nessun accordo e nessuna indicazione di date” per la ripresa del campionato. Il riferimento è alla polemica di ieri sera tra la Lega Serie A e il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, riguardo la riunione tra le componenti del calcio italiano dello scorso 22 aprile. Nel corso del faccia a faccia in videoconferenza, stando a via Allegri, “è stata la Lega di Serie A a manifestarne l’esigenza, non appena le condizioni lo avessero consentito“. Gabriele Gravina, presidente della Figc, avrebbe intenzione di approfondire la situazione durante la riunione del prossimo consiglio Federale fissato il prossimo 8 maggio, anche per questo motivo tali “fughe in avanti sono ritenute dannose per il calcio italiano“.