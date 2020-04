Cavani, l’ex agente: “Edinson ha fame di gol! Inter? Non semplice se…”

Condividi questo articolo

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva”, Claudio Anellucci, agente FIFA ed ex agente di Edinson Cavani, ha parlato dell’ipotesi Inter

PISTA – Queste le parole di Claudio Anellucci, agente FIFA ed ex agente di Edinson Cavani, sul possibile approdo all’Inter dell’attaccante uruguaiano. «E’ un giocatore che non ha avuto infortuni importanti, è integro, un animale dal punto di vista mentale, ha sempre fame di gol. Non conosco le idee dell’Inter ma se ha già Lukaku, Lautaro Martinez ed Alexis Sanchez l’operazione Cavani non è semplice».