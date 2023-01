Bergonzi: «Arbitro Milan-Inter in Supercoppa Italiana? Scelta fra due»

Sei giorni alla Supercoppa Italiana Milan-Inter, in programma mercoledì prossimo alle 20 in Arabia Saudita. Sulla partita che assegna il primo trofeo stagionale si è espresso l’ex arbitro Bergonzi a Sport Mediaset.

CHI FISCHIA? – C’è attesa per la Supercoppa Italiana, che mercoledì prossimo mette in palio un trofeo. L’ex arbitro Mauro Bergonzi si sofferma sul direttore di gara, argomento di stretta attualità viste le polemiche degli ultimi giorni: «Chi sarà designato? Vado per esclusione: viste le designazioni (vedi articolo) vedo che la scelta sarà uno tra Massimiliano Irrati e Fabio Maresca». La risposta da parte dell’AIA è prevista per lunedì mattina, con la novità del fuorigioco semiautomatico (vedi articolo).