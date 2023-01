Correa, futuro lontano dall’Inter? Dal bilancio solo due scenari possibili

Joaquin Correa non riesce ancora a trovare continuità di rendimento con la maglia dell’Inter. In casa nerazzurra è forse giunta l’ora di interrogarsi sul suo futuro.

ANCORA SPENTO – Joaquin Correa continua a non riuscire ad incidere con la maglia dell’Inter. E la sfida di Coppa Italia contro il Parma è solo l’ultima prova di questo. Nonostante sia rimasto in campo per due ore (recuperi inclusi), il numero 11 fornisce una prestazione ai limiti dell’anonimo. Come spesso capita dall’estate 2021, ormai. E questo nonostante la fiducia incrollabile di Simone Inzaghi nei suoi confronti. L’allenatore ha voluto a tutti i costi a Milano uno dei suoi pupilli ai tempi della Lazio. Ma oggi, dopo un anno e mezzo, il Tucu deve ancora ripagare la stima dell’allenatore. Un’evoluzione quasi impossibile da immaginare, dopo il suo esordio debordante.

Correa e l’Inter, un amore non ancora sbocciato

MONTAGNE RUSSE – La prima partita di Correa con la maglia dell’Inter è già nella storia. Il 27 agosto 2021, a pochi giorni dal suo arrivo a Milano, entra in campo al 74′ di Verona-Inter. E in undici minuti (tra 83′ e 94′) firma una bellissima doppietta che regala i tre punti ai nerazzurri. Nel corso del primo anno a Milano, segnerà altre due doppiette, per 6 gol totali. Una due mesi dopo la prima (a fine ottobre contro l’Udinese) e l’altra all’ultima gara stagionale, nell’inutile 3-0 alla Sampdoria del 22 maggio. In mezzo tanti infortuni e tante prestazioni inconcludenti. Quest’anno doveva quindi essere il suo anno. E l’inizio faceva ben sperare, ancora una volta: 2 gol e 1 assist nelle prime quattro partite. Ma poi il fisico è tornato a tormentarlo. E Correa ha nuovamente smesso di essere una risorsa affidabile per l’attacco dell’Inter. Deludendo persino in gare più che alla sua portata, come quella contro il Parma di martedì (tra i peggiori in campo). Viene quindi da chiedersi cosa ne sarà del suo futuro in nerazzurro.

L’Inter può vendere il Tucu? Se sì, a quale prezzo?

OPERAZIONE INSOSTENIBILE – Come si evince dall’ultimo bilancio nerazzurro, Correa è stato acquistato dalla Lazio per 33,3 milioni. Una cifra completamente fuori portata per le casse dell’Inter, viste le difficoltà finanziarie degli ultimi anni. Viene infatti da chiedersi perché si sia scelto di investire così tanto su un giocatore che, in ogni caso, non sarebbe arrivato coi gradi di top player. Passando oltre, guardiamo a quanto vale oggi il Tucu. Al termine di questa stagione, il suo valore a bilancio ammonterà a metà della spesa. Nello specifico, circa 16,7 milioni di euro. Questo quindi rende plausibili esclusivamente due scenari di mercato.

FUTURO COMPLESSO – Se l’Inter volesse cedere Correa a titolo definitivo già nell’estate 2023, dovrebbe incassare più di 16,7 milioni per generare una plusvalenza. Considerando però il suo rendimento deludente in nerazzurro, sarà molto difficile trovare un acquirente disposto a spendere almeno 20 milioni di euro per il Tucu. Specialmente per un giocatore prossimo ai 29 anni e troppo propenso agli infortuni. La dirigenza ovviamente ci spera, ma deve eventualmente prepararsi al piano B. Ossia a valutare una cessione in prestito il prossimo anno. Abbassando così il prezzo di Correa a poco più di 8 milioni di euro a giugno 2024. Una cifra ben più sostenibile, che potrebbe quindi permettere ai nerazzurri di separarsi da Correa senza risentirne (anche) dal punto di vista finanziario.