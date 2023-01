Inter-Parma, pagelle: Asllani regista totale 7, Dumfries e Correa doppio 5!

L’Inter vince incredibilmente solo ai tempi supplementari contro il Parma. 2-1 il risultato finale a San Siro (vedi report), segnano Lautaro Martinez e Francesco Acerbi. Kristjan Asllani regista totale 7, Denzel Dumfries e Joaquin Correa i peggiori in campo: 5.

ANDRÉ ONANA 6 – Fa due parate, tiene il risultato in bilico nel primo tempo. Non può niente sul tiro di Juric.

Inter-Parma, pagelle – DIFESA

DANILO D’AMBROSIO 5.5 – Totalmente fuori forma, sbaglia in impostazione all’inizio e rischia la beffa. Molto male.

– dall’80’ FRANCESCO ACERBI 7 – Gestisce numerose palle in impostazione, non arrivano attaccanti avversari dalle sue parti. Un suo colpo di testa crea un occasione da gol per Lautaro Martinez, poi incredibilmente da fuori area trova la rete del 2-1.

STEFAN DE VRIJ 5.5 – Juric tira dalla mattonella centrale, dov’è l’olandese? Chiusura in ritardo, ennesimo gol subito dall’Inter. Gioca i tempi supplementari con un piccolo problema, ma è sempre ordinato.

ALESSANDRO BASTONI 6.5 – Il suo sinistro cerca spesso verticalizzazioni, ma in avanti c’è poco movimento.

– DAL 66′ FEDERICO DIMARCO 6 – Spinge, si sovrappone ma non trova mai qualità nei cross. Non molto bene. Da un suo calcio d’angolo l’Inter rischia di subire il raddoppio. Lo stop sull’azione del vantaggio vale la sufficienza.

– DAL 113′ MILAN SKRINIAR S.V.

Inter-Parma, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 5 – Riceve palla, riflette sul da farsi e passa al compagno alle sue spalle. Questo è il riassunto della sua partita anonima, forse fin troppo.

– DAL 66′ RAOUL BELLANOVA 6.5 – Punta sempre l’uomo, non ha paura come il compagno olandese, ma è spesso impreciso nei cross.

ROBERTO GAGLIARDINI 5.5 – Trova l’occasione più nitida dell’Inter al primo tempo, ma non è preciso con il destro da fuori area. Cala nel secondo tempo, poi al minuto 100 un suo passaggio in orizzontale in uscita rischia di regalare il gol al Parma.

KRISTJAN ASLLANI 7 – Tanta voglia di incidere, si vede. Determinato e in cerca di fiducia, l’albanese si comporta bene da faro del centrocampo. Dal suo lancio di sinistro in avanti nasce il gol del pareggio. Verticalizzazione per Dimarco perfetta di 50 metri e arriva la rete del vantaggio. Regista totale.

HENRIKH MKHITARYAN 6 – Cerca sempre inserimenti per muovere la difesa del Parma, impreciso in alcuni frangenti per creare reali occasioni da gol.

ROBIN GOSENS 6 – Si muove, fa quello che dovrebbe anche il suo compagno sull’altra fascia, ma i compagni non lo servono mai ed esce dal match.

– DALL’80’ MATTEO DARMIAN 6.5 – Libera spazio a Bellanova con continue sovrapposizioni, è vivace e fa bene il suo lavoro.

Inter-Parma, pagelle – ATTACCO

LAUTARO MARTINEZ 6.5 – Si abbassa troppe volte, non è un pericolo per la difesa avversaria. Il compito da prima punta gli si addice poco. Gol della salvezza al minuto 89.

JOAQUIN CORREA 5 – Fantasma assoluto, non corre e non tiene il ritmo dei compagni. Sbaglia un clamoroso gol a porta vuota, fortunatamente Mkhitaryan si trovava in fuorigioco.

– DAL 66′ EDIN DZEKO 6.5 – Entra e toglie le castagne dal fuoco. Dà profondità e permette all’Inter di essere pericolosa in attacco. Sul suo sinistro Buffon salva il 2-1 finale.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 5 – Una partita ai limiti del credibile. Squadra avulsa, senza idee di gioco e completamente ferma. Zero tiri in porta durante il primo tempo, il primo è stato quello di Lautaro Martinez al minuto 88. Involuzione totale, la sua unica soluzione sono le palle alte per Edin Dzeko, che per sua fortuna hanno successo. Francesco Acerbi risolve un match anomalo e negativo per l’allenatore.

Le pagelle degli avversari: il Parma di Pecchia

PARMA – Buffon 7; Del Prato 6, Balogh 7, Valenti 6 (Circati 6), Osorio 7; Estevez 6 (Camara 6), Bernabé 6.5 (Hainaut 6), Sohm 7 (Mihaila 6); Vazquez 6.5, Benedyczak 6.5 (Inglese 6), Man 6 (Juric 7.5). All. Pecchia 7