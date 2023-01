Martina: «Buffon con l’Inter ha giocato alla grande. Lui diverso da Onana»

L’Inter è riuscita a battere a fatica il Parma nell’ottavo di Coppa Italia. Fra i grandi protagonisti del match sicuramente Buffon autore a quasi 45 anni di una prestazione super. Silvano Martina, procuratore dell’ex portiere della Nazionale, intervistato da Tuttosport ha parlato della partita giocata dal suo assistito.

GRANDE PRESTAZIONE − Nell’ottavo di finale contro il Parma l’Inter ha dovuto faticare più del previsto per raggiungere i quarti di Coppa Italia. Gran parte del merito è da attribuire alla grande partita svolta da Gianluigi Buffon. L’ex portiere della Juventus a quasi 45 anni si è reso protagonista di una super parata su Edin Dzeko nei minuti finali del tempo regolamentare. Grazie a quell’intervento è riuscito a impedire ai nerazzurri di portarsi in vantaggio, costringendoli così a giocare i tempi supplementari. Sulla prestazione offerta da Buffon ha detto la sua anche lo storico procuratore del portiere Silvano Martina in un’intervista rilasciata a Tuttosport. Le sue parole. «L’altra sera ha giocato alla grande, con la franchezza di un ragazzino e la lucidità di un fuoriclasse. Peccato per quell’autorete a un minuto dalla fine. Sul gol di Francesco Acerbi non ho nessun appunto da fargli. Il cross di Federico Dimarco era un missile. Andare in presa era impossibile. Lui era riuscito a respingere la palla quasi fino al limite dell’area, questa però è finita sulla testa di Acerbi che arrivava in corsa. Il difensore è riuscito a colpire il pallone in modo da scavalcarlo. Su Dzeko non parlerei di miracolo. Gigi ha sempre fatto quel tipo di parate. È un portiere di posizione e per caratteristiche è diverso da André Onana».

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino