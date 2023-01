Milan-Inter, fuorigioco semiautomatico in Supercoppa Italiana! Come funziona

Il fuorigioco semiautomatico debutta in Italia, precisamente in occasione di Milan-Inter, sfida valida per la Supercoppa Italiana che andrà in scena a Riyad il 18 gennaio 2023. Ad annunciarlo in questi minuti è stato proprio il designatore degli arbitri di A e B, Gianluca Rocchi, in conferenza stampa.

DEBUTTO – In attesa della Serie A, il fuorigioco semiautomatico dopo l’esame del Mondiale in Qatar farà il suo debutto assoluto in Italia in occasione di Milan-Inter, sfida di Supercoppa Italiana. Ad annunciarlo è stato proprio il designatori degli arbitri di A e B, Gianluca Rocchi. Il fuorigioco semiautomatico non è altro che un’intelligenza artificiale che riconosce 29 punti sul corpo di ogni giocatore in campo e ne riproduce la fisicità per stabilire in appena mezzo secondo l’eventuale fuorigioco. In questo modo sono sufficienti 20 secondi circa dalla fine dell’azione (necessari per le comunicazioni tra sala Var e arbitro di campo) per l’ufficializzazione della decisione finale che spetta sempre al primo arbitro. Uno strumento di altissima qualità, ancora più a supporto del VAR e degli arbitri.