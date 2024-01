Bergomi: «Inzaghi paga una cosa, ma bravissimo! Vedi Thuram»

Bergomi è sicuro: molte delle critiche arrivate negli ultimi anni a Inzaghi sono più che altro per un episodio specifico. Ma in realtà l’Inter, sotto la sua guida, ha avuto grandi miglioramenti: per lui Thuram è un esempio.

LA CRESCITA – Ospite a Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, Giuseppe Bergomi spiega perché è successo di vedere Simone Inzaghi criticato: «È sempre l’obiettivo che tu hai a inizio stagione. Lui paga il primo anno, ma continua a ripeterlo: l’Inter vince il campionato e vende i migliori. Lui è bravo a valorizzare i giocatori e far rendere la squadra, ma si porta ancora dietro quel campionato perso col Milan. Ogni anno cambia qualcosa e siamo sempre a dire se chi viene venduto è migliore. Avevamo qualche dubbio su Marcus Thuram, perché non era una punta centrale come Edin Dzeko o Romelu Lukaku: questa è la bravura di un allenatore, saper far rendere i giocatori».