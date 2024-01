Juventus-arbitri? Le Iene evidenzia un gol in fuorigioco col VAR!

Come anticipato nel tardo pomeriggio, in serata è andato in onda il servizio del programma Le Iene nel quale un arbitro di Serie A ha fatto delle scottanti rivelazioni sul mondo degli arbitri. Evidenziando anche una cosa: c’è un gol della Juventus in fuorigioco convalidato nonostante il check al VAR.

IL CASO – Tante persone hanno letteralmente frignato nell’ultimo mese, ipotizzando errori arbitrali a favore dell’Inter. E invece, rispetto a quanto si è detto, c’è la Juventus che avrebbe beneficiato di un gol in fuorigioco convalidato nonostante il VAR. La rivelazione è di un arbitro tuttora in attività in Serie A: «Un caso recente che ha a che fare coi criteri di scelta delle immagini VAR è quello di Juventus-Roma. Qui, per capire se il giocatore della Juventus che realizza la rete è in fuorigioco oppure no (Adrien Rabiot, ndr), il VAR ha scelto il frame del primo momento in cui il piede di Dusan Vlahovic tocca il pallone. È in questo istante che viene tracciata la linea per capire se il giocatore juventino sia in posizione regolare o meno. Dopo il primo contatto col pallone però, se fate attenzione, la gamba di Vlahovic compie un movimento, è solo in questa posizione finale che il pallone si stacca dal suo piede. E, badate bene, che in questo spazio temporale che intercorre dal primo contatto a quando la palla si stacca dal piede cambia tutto lo scenario per la determinazione geografica del fuorigioco. Quindi ci chiediamo: come mai è stato scelto il frame che il VAR che ha mostrato in TV, piuttosto che il primo frame che a rigor di logica sembrerebbe corretto (e fuorigioco, ndr)? Molti di noi ancora oggi si chiedono quale fosse il frame corretto da utilizzare per determinare il fuorigioco. Nessuno della CAN ce l’ha ancora spiegato».