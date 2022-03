Bergomi: «Inter, Salernitana esposta troppo. Non basta solo questa gara»

Giuseppe Bergomi, ospite negli studi di Sky Calcio club, ha commentato la vittoria dell’Inter contro la Salernitana. Lo ‘Zio’ non si esalta ma vuole vedere la squadra anche in altre occasioni

IN ALTRE OCCASIONI − Bergomi sulla gara vinta 5-0 dai nerazzurri venerdì sera: «Pronti-via la squadra era in difficoltà e ha lasciato una grande occasione alla Salernitana. Poi, la squadra di Davide Nicola ha lasciato troppo campo, si è esposta troppo all’Inter. C’è però la buona reazione di Nicolò Barella che ha fatto una grandissima prestazione, i gol di Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. Ma voglio vedere questa anche in altre prestazioni, non basta solo questa gara per valutare i nerazzurri».