Argentina, altro che ‘concessione’ su Lautaro Martinez: dall’Inter ne convoca 4!

L’Argentina è già qualificata ai Mondiali, ma per le due partite di marzo non fa sconti. Almeno all’Inter. Si era parlato in settimana di una richiesta di non convocare Correa e Lautaro Martinez (vedi articolo), ma oltre a non essere così Scaloni chiama persino i due fratelli Carboni, della Primavera. Questi sono i preconvocati.

ARGENTINA – I PRECONVOCATI DI SCALONI

Portieri: Esteban Andrada (Monterrey), Franco Armani (River Plate), Emiliano Martinez (Aston Villa), Juan Musso (Atalanta), Geronimo Rulli (Villarreal);

Difensori: Marcos Acuna (Siviglia), Franco Carboni (Inter), Juan Foyth (Villarreal), Lisandro Martinez (Ajax), Lucas Martinez Quarta (Fiorentina), Nahuel Molina (Udinese), Gonzalo Montiel (Siviglia), Nicolas Otamendi (Benfica), Nehuén Pérez (Udinese), German Pezzella (Real Betis), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Tagliafico (Ajax);

Centrocampisti: Emiliano Buendia (Aston Villa), Valentin Carboni (Inter), Rodrigo de Paul (Atlético Madrid), Angel Di Maria (PSG), Alejandro Garnacho (Manchester United), Tiago Geralnik (Villarreal), Alejandro Gomez (Siviglia), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Manuel Lanzini (West Ham), Giovani Lo Celso (Villarreal), Alexis Mac Allister (Brighton), Lucas Ocampos (Siviglia), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nicolas Paz (Real Madrid), Leandro Paredes (PSG), Roberto Pereyra (Udinese), Guido Rodriguez (Real Betis), Luka Romero (Lazio);

Attaccanti: Julian Alvarez (River Plate), Lucas Boyé (Elche), Angel Correa (Atlético Madrid), Joaquin Correa (Inter), Paulo Dybala (Juventus), Lautaro Martinez (Inter), Lionel Messi (PSG), Giovanni Simeone (Verona), Matias Soulé (Juventus).

L’Argentina giocherà in casa contro il Venezuela venerdì 25 marzo alle 24.30 e nella notte fra martedì 29 e mercoledì 30 marzo (1.30) in casa dell’Ecuador, orari italiani.