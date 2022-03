Tomori: «Scudetto? Mancano ancora tante partite. Il nostro obiettivo è…»

Nel post partita Napoli-Milan, Fikayo Tomori ha parlato in collegamento alla ‘Domenica sportiva‘. Il giocatore non si è sbilanciato sulla corsa Scudetto nonostante i rossoneri si trovino primi in classifica a +2 dall’Inter

ANCORA TANTO − Come il proprio tecnico (vedi articolo), Tomori non si scomodato sull’obiettivo Scudetto: «Tre punti importantissimi ma solo tre punti perché mancano ancora 10 partite, dobbiamo continuare così. L’obiettivo è alzare il livello e capire alla fine dove ci troveremo in classifica. Siamo una squadra giovane però abbiamo voglia di vincere. Avere giocatori come Zlatan Ibrahimovic e un tecnico come Stefano Pioli è molto importante. Vogliamo fare di più. Non abbiamo paura di giocare e vincere, vogliamo continuare così».