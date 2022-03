Inter, missione diplomatica con l’Argentina per trattenere Lautaro Martinez – TS

Inter in pressing con Lautaro Martinez e la nazionale Argentina per evitare la convocazione a fine marzo. I nerazzurri hanno bisogno dell’attaccante nerazzurro in questo finale di stagione.

MISSIONE DIPLOMATICA – L’Inter dialoga con l’Argentina per riuscire a trattenere alla base Lautaro Martinez, considerato che le gare di qualificazione mondiale fissate il 26 e il 30 marzo rispettivamente contro Venezuela ed Ecuador sono ormai ininfluenti per la Seleccion che ha già staccato il pass per il Mondiale in Qatar. Missione diplomatica fondamentale anche alla luce delle sfide di campionato subito dopo la sosta, una su tutti quella contro la Juventus.

Fonte: TuttoSport