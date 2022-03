Condò: «Liverpool-Inter pronostico chiuso, ma un modo per aprire la partita»

Liverpool-Inter, martedì alle ore 21, è il ritorno degli ottavi di Champions League. Si parte dallo 0-2 dell’andata per gli inglesi e Condò, durante Sky Calcio Show – L’Originale, dà solo una possibilità realistica per tenere aperto il discorso qualificazione.

TUTTO MOLTO DIFFICILE – Paolo Condò valuta cosa l’Inter ha ritrovato con la Salernitana con vista Champions League: «Lautaro Martinez e anche Edin Dzeko. Lautaro Martinez è l’uomo al quale l’Inter chiede il maggior numero di gol, chiede di competere per il titolo di capocannoniere e così via. È stato molto importante, c’è stata una specie di mutuo soccorso per lui: Nicolò Barella ha pensato esclusivamente a far segnare Lautaro Martinez e c’è riuscito. Poi per quanto riguarda il Liverpool il pronostico è chiuso, ma c’è la partita. Se riesce a segnare un gol nei primi dieci minuti al Liverpool allora la partita esiste e si gioca. Ho paura che non riesca ad arrivare al 60′ 0-0, ecco perché gol nei primi dieci minuti».