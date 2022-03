Serie A, la classifica aggiornata dopo la 28ª giornata: Inter -2 e attesa

L’Inter non riesce a ritrovare la vetta della classifica in Serie A, complice il successo del Milan a Napoli (vedi articolo). Per la squadra di Inzaghi confermato il -2 dal primo posto, sempre con l’attesa di capire cosa succederà per la partita non disputata a Bologna ormai due mesi fa esatti.

Inter-Salernitana 5-0 22′, 40′, 56′ Lautaro Martinez, 64′, 69′ Dzeko

Udinese-Sampdoria 2-1 3′ Deulofeu, 12′ Udogie, 13′ Caputo (S)

Roma-Atalanta 1-0 32′ Abraham

Cagliari-Lazio 0-3 19′ rig. Immobile, 42′ Luis Alberto, 62′ Felipe Anderson

Genoa-Empoli 0-0

Bologna-Torino 0-0

Fiorentina-Verona 1-1 10′ Piatek, 20′ rig. Caprari (V)

Venezia-Sassuolo 1-4 2′ Raspadori, 17′ rig., 71′ rig. D. Berardi, 29′ rig. Scamacca, 34′ Henry

Juventus-Spezia 1-0 21′ Morata

Napoli-Milan 0-1 49′ Giroud

CLASSIFICA SERIE A

Milan 60

Inter 58 *

Napoli 57

Juventus 53

Atalanta 47 *

Roma 47

Lazio 46

Fiorentina 43 *

Verona 41

Sassuolo 39

Torino 34 *

Bologna 33 *

Empoli 32

Udinese 29 **

Sampdoria 26

Spezia 26

Cagliari 25

Venezia 22 *

Genoa 18

Salernitana 15 **

* una partita in meno

** due partite in meno

PROSSIMO TURNO

VENTINOVESIMA GIORNATA SERIE A

Salernitana-Sassuolo sabato 12 marzo ore 15

Spezia-Cagliari sabato 12 marzo ore 15

Sampdoria-Juventus sabato 12 marzo ore 18

Milan-Empoli sabato 12 marzo ore 20.45

Fiorentina-Bologna domenica 13 marzo ore 12.30

Verona-Napoli domenica 13 marzo ore 15

Atalanta-Genoa domenica 13 marzo ore 18

Udinese-Roma domenica 13 marzo ore 18

Torino-Inter domenica 13 marzo ore 20.45

Lazio-Venezia lunedì 14 marzo ore 20.45