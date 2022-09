Bergomi: «Dimarco ha fatto tutto bene in Italia-Inghilterra, il migliore!»

Federico Dimarco è stato uno dei migliori in campo in Inter-Inghilterra, per Beppe Bergomi dagli studi di Sky dopo la partita è stato addirittura il migliore.

MIGLIORE IN CAMPO – Beppe Bergomi sottolinea la prestazione maiuscola del difensore dell’Inter: «Dimarco è stato il migliore in campo, ha giocato benissimo. Mentre gli altri andavano un po’ più piano, lui ha spinto, crossato e fatto bene anche nel primo tempo. Ha recuperato tanti palloni, mi è piaciuto tanto».