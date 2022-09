Dimarco: «Italia, vittoria importante per il futuro! Rischiato poco»

Federico Dimarco, tra i migliori in campo di Italia-Inghilterra 1-0 (vedi QUI), intervistato da Rai è soddisfatto per la vittoria della Nazionale.

VITTORIA IMPORTANTE – Federico Dimarco su Sky sottolinea l’importanza di questa vittoria e la prestazione con l’Italia: «Fatta un’ottima partita di personalità rischiando poco. Siamo contenti perché dopo un periodo difficile abbiamo fatto una bella vittoria in questo stadio. Il palo colpito? Vero peccato, poteva essere la ciliegina ma l’importante è aver vinto, è un peccato non partecipare al Mondiale perché potevamo dire la nostra. Questa vittoria è un grosso aiuto per il futuro. Contro l’Ungheria ci giocheremo il primo posto».