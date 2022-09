Teotino: «Dimarco meglio con l’Italia e non con l’Inter! Non l’unico»

Federico Dimarco è stato uno dei migliori in campo in Italia-Inghilterra anche secondo Gianfranco Teotino, che ha parlato di lui dagli studi di Rai Sport.

MEGLIO CON GLI AZZURRI – Teotino elogia la prestazione del terzino dell’Inter in Italia-Inghilterra: «Federico Dimarco stasera ha giocato meglio di quanto non abbia giocato normalmente all’Inter. E questo è capitato anche ad altri giocatori. Non dimentichiamo in Italia-Inghilterra mancavano una serie di giocatori importantissimi per il presente della Nazionale».