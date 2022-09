Bergomi: «Critiche alla difesa dell’Inter, ma avete visto Barella? Che errore!»

I cambi di Simone Inzaghi dopo appena trenta minuti di gioco in Udinese-Inter hanno fatto tanto discutere, così come la mancata marcatura di Nicolò Barella su Tolgay Arslan in occasione del 3-1. Beppe Bergomi su Sky sottolinea diversi errori commessi dai nerazzurri.

TANTI PROBLEMI – Gli errori commessi dall’Inter contro l’Udinese sono gli stessi da inizio stagione, e Beppe Bergomi li ha sottolineati tutti: «Cambi dopo 30′, non capisco. Un minuto prima di uscire Bastoni aveva che aveva avuto un’occasione clamorosa, quindi Inzaghi poteva ripensarci. Ci sono tanti altri errori: perché un giocatore come Brozovic è già squalificato dopo sette giornate? Perché dopo 20 minuti hai già preso due gialli? (Bastoni e Mkhitaryan, ndr). Queste sono situazioni si ripetono dalla prima giornata. Inoltre, tutti se la prendono con i difensori, ma non con i centrocampisti. Avete visto Barella, lascia andare Arslan in occasione del 3-1, mi chiedo perché. L’Inter oggi ha preso dieci calci d’angolo, e prima o poi un gol lo prendi. Non vorrei che stia ancora pagando lo scudetto perso che gli è entrato nella testa. Oppure giocatori che volevano andare via e non sono andati via. A questa squadra nelle difficoltà manca l’entusiasmo, e la squadra è la stessa dell’anno scorso ma con un Ivan Perisic in meno».