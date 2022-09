Pellegrini come Dybala: infortunio prima di Inter-Roma. Le condizioni – CdS

Pellegrini è uscito malconcio dalla sconfitta per 0-1 contro l’Atalanta di ieri (vedi highlights), partita dove non ha giocato Dybala per un infortunio nel riscaldamento. In vista di Inter-Roma il Corriere dello Sport fa il punto sulle loro condizioni.

LO STOP – Dopo Rick Karsdorp (vedi articolo) la Roma perde altri due giocatori e rischia di non averli per l’Inter. Ieri Paulo Dybala si è fermato durante il riscaldamento, problema ai flessori della coscia sinistra (vedi articolo). Il Corriere dello Sport dice che ha saltato la partita per motivi precauzionali, farà gli accertamenti nelle prossime ore. Da lì si capirà se risponderà alla convocazione con l’Argentina, ma al momento sembra possa esserci l’OK. Per Lorenzo Pellegrini infortunio durante la partita. Anche per lui previsti gli esami strumentali, con un fastidio al flessore. Sia per Pellegrini sia per Dybala servono aggiornamenti per capire se potranno esserci in Inter-Roma.

Fonte: Corriere dello Sport – Guido D’Ubaldo