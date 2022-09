Roma, Mourinho perde un titolare: intervento a breve! Con l’Inter assente

La Roma dopo la vittoria con l’Helsinki in Europa League perde un titolare. Il club giallorosso, con un comunicato apparso sul sito ufficiale, annuncia la lesione del menisco per Karsdorp. Con l’Inter non ci sarà

TEGOLA – La Roma perde Rick Karsdorp per una lesione al menisco interno del ginocchio sinistro: “L’AS Roma comunica che Rick Karsdorp è stato sottoposto a esami strumentali in seguito a un trauma distorsivo riportato durante la partita di Europa League contro l’HJK: ha subito una lesione al menisco interno del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico presso la Klinik Gut di St.Moritz, diretta dal Dott. Georg Ahlbäumer“. L’olandese non sarà dunque a disposizione per Inter-Roma, match in programma sabato 1 ottobre a San Siro.