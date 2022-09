Roma-Atalanta, tegola per Mourinho! Dybala dà forfait nel riscaldamento

Roma-Atalanta è la partita in programma alle ore 18.00 all’Olimpico, valevole per la settima giornata di Serie A. Brutta tegola per Mourinho a pochi minuti dal fischio d’inizio: Dybala rientra in anticipo negli spogliatoi per un problema fisico

