Inzaghi, scelte al limite dell’incomprensibile: timore che si riflette in campo

Inzaghi oggi si è reso protagonista in negativo nella sconfitta dell’Inter sul campo dell’Udinese con scelte al limite dell’incomprensibile, non solo alla mezz’ora del primo tempo ma anche nel corso del match (per esempio con la sostituzione Acerbi-de Vrij). Cosa succede?

LUCIDO FUORI MA NON IN CAMPO – Simone Inzaghi nel post partita di Udinese-Inter ha analizzato in maniera lucida la terza sconfitta in sette partite di campionato della sua squadra, addossandosi le responsabilità del momento negativo e sottolineando come l’Inter non possa accontentarsi di due vittorie con Torino e Viktoria Plzen (vedi articolo). Tutto giusto ma alcune sue scelte rimangono incomprensibili, come per esempio le sostituzioni di Alessandro Bastoni ed Enrikh Mkhitaryan alla mezz’ora del primo tempo per essere stati ammoniti.

TIMORE – È vero che si tratta ormai di una mossa usuale di Inzaghi non appena scatta il giallo, ma al 30′ del primo tempo è una mossa alquanto insolita. Nel post partita il tecnico ha inoltre affermato di aver avuto paura di un possibile rosso, come se un giocatore non fosse in grado di gestire l’ammonizione. Un timore che denota insicurezza proprio a iniziare dalla guida tecnica. Timore che poi si riflette in campo e nell’atteggiamento della squadra. C’è molto da analizzare e lavorare, su questo Inzaghi ha ragione.