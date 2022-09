Inzaghi, Inter compatta: niente rischio esonero. Dati tre alibi – TS

Inzaghi non rischia l’esonero, anche se l’Inter ovviamente si aspetta un rendimento migliore (vedi articolo). Da Tuttosport si segnalano tre alibi che la società dà al tecnico.

NON RISCHIA, MA – Non c’è da pensare all’esonero di Simone Inzaghi. La società, subito dopo Udinese-Inter, ha fatto filtrare come non esista una questione allenatore, stando a Tuttosport. Il tecnico ha rinnovato da poco il contratto fino al 30 giugno 2024, gode ancora della fiducia dirigenziale. A Inzaghi dati tre alibi: l’assenza da quasi un mese di Romelu Lukaku, il fatto di arrivare da due vittorie consecutive e di aver sfidato un’Udinese in un momento di forma strepitoso. Che peraltro non aveva dovuto giocare partite ravvicinate, a differenza dell’Inter. Ora toccherà a Inzaghi analizzare cosa non va durante la sosta, pur con tanti assenti (vedi articolo).

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino