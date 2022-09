VIDEO – Roma-Atalanta 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Atalanta, posticipo pomeridiano della settima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



IN TESTA – Roma-Atalanta 0-1 nel posticipo pomeridiano della settima giornata di Serie A. L’Atalanta va alla sosta prima in classifica, a pari punti col Napoli. Che per la Roma non sia la domenica giusta si capisce dal riscaldamento, quando si fa male Paulo Dybala costretto ad alzare bandiera bianca. Al 35′ ben lavoro di Rasmus Hojlund a destra, assist al limite per Giorgio Scalvini e conclusione angolata per il vantaggio. Subito dopo lancio per Tammy Abraham in posizione regolare, ma davanti a Marco Sportiello manda sul fondo. Il portiere dell’Atalanta, subentrato a inizio partita all’infortunato Juan Musso, prima del riposo mura Roger Ibanez e lo stesso Abraham, qui con un prodigio su tiro a botta sicura. A inizio ripresa la Roma chiede un rigore su Nicolò Zaniolo, l’arbitro non è dello stesso avviso e José Mourinho protesta fino a farsi espellere. Mehmet Zeki Çelik sfiora l’autogol con una deviazione maldestra, lo salva Abraham sostituendosi al proprio portiere. Nel finale per due volte il subentrato Eldor Shomurodov ha la palla dell’1-1, ma la sbaglia in entrambi i casi.

Video con gli highlights di Roma-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Roma.