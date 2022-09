Inter, parla la Curva Nord: «Altro che Inzaghi out! Nessun alibi per giocatori»

La Curva Nord dei tifosi dell’Inter si espone riguardo il momento di difficoltà della squadra, schierandosi però un po’ dalla parte di Simone Inzaghi e dai tifosi che lo vorrebbero “fuori” dall’Inter. Di seguito il comunicato.

IL COMUNICATO – La Curva Nord non trova alibi per i giocatori e risponde ai tifosi che vorrebbero l’esonero di Simone Inzaghi: «La realtà, se approcciata da un punto di vista d’insieme, è molto più complessa di uno sbrigativo “Inzaghi-out”. La tolleranza è finita! L’allenatore ha sicuramente fatto degli errori ma ora nessun alibi per i giocatori che, da che mondo è mondo, in queste situazioni ci sguazzano anteponendo il proprio ego al gruppo. E a noi questo non va bene. Al rientro dalle nazionali cambia il registro. Ognuno deve essere messo di fronte alle proprie responsabilità. Si lotta insieme, se ne esce INSIEME».