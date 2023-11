Bergomi avvisa l’Inter: «Juventus ritrovato entusiasmo, anche in casa!»

Al rientro in campo dopo la sosta per le Nazionali l’Inter si scontrerà con la Juventus, seconda in classifica. In vista dello scontro diretto fra le due big di Serie A Bergomi mette in guardia la squadra di Inzaghi.

AVVISO – Giuseppe Bergomi analizza la situazione della Juventus. Secondo l’ex giocatore nerazzurro i bianconeri potrebbero dare filo da torcere all’Inter. Ecco le motivazioni espresse dall’opinionista di Sky Sport 24: «Perché occhio ad Allegri e alla Juventus? Lo dicono perché hanno ritrovato entusiasmo, soprattutto allo Stadium. La Juventus gioca un calcio diverso, non spettacolare ma gioca per vincere. Poi è tremendamente solida, ha una durezza mentale incredibile che rispecchia l’allenatore. Ma soprattutto ha una storia. Avendo solo una competizione secondo me può stare in alto».