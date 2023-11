De Grandis: «Difficile che la Juventus tenga il passo. Inter più forte!»

In campionato è sempre più Inter contro Juventus. De Grandis analizza la situazione delle due squadre e fa una previsione sulla classifica di Serie A.

CHIUDERSI NON BASTA – Come continuerà la lotta ai vertici della classifica di Serie A? Stefano De Grandis, ospite nello studio di Sky Sport 24, ha un’idea ben precisa: «La Juventus può tenere il passo dell’Inter? Su Allegri dico che non è vero che per vincere bisogna solo attaccare. Si può giocare anche un calcio difensivo o speculativo. Non credo però che riesca a tenere il passo dell’Inter, semplicemente perché penso che la squadra di Inzaghi sia più forte. Un gioco prettamente difensivo ti può far fare tanti punti ma capiterà una partita in cui saranno gli altri a chiudersi. E allora dovrai tirare fuori la scintilla. Quindi o ti chiudi e riparti in contropiede ma se ti chiudi e basta alla lunga paghi le conseguenze».