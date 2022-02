Beretta: «Inter, nulla da dire sulla vittoria. Il migliore? Io dico Barella»

Mario Beretta, in collegamento su Sky Sport durante 23, ha commentato la vittoria dell’Inter contro la Roma in Coppa Italia. Poi, individua in Barella il miglior giocatore del match.

PARTITA E PROTAGONISTA − L’allenatore Mario Beretta non ha dubbi sul successo dei nerazzurri: «Ha vinto la squadra più forte, lo ha dimostrato sia in campionato sia in coppa. Nulla da dire sulla vittoria, l’Inter ha digerito bene la sconfitta nel derby con una grande voglia sia morale sia tecnica. Quindi, bene la squadra di Simone Inzaghi».

AL TOP – Beretta ha il suo migliore in campo: «Nicolò Barella ha fatto una grandissima partita, ha dato qualità e quantità. Grande gara così come Ivan Perisic, lasciamo stare i gol di Edin Dzeko e Alexis Sanchez ma credo che alla fine il migliore è stato proprio il centrocampista sardo».