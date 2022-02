Prima Pagina IN Edicola: reazione da Inter! Capolavoro Sanchez, Bastoni shock

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Reazione da Inter. Riscatto dopo il derby: Inzaghi in semifinale con Dzeko-Sanchez. Coppa Italia, Roma battuta a San Siro (2-0). Cori e applausi per Mourinho. Gara sbloccata dal bosniaco, che non ha esultato. Nella ripresa il gol-capolavoro del cileno. Giallorossi pericolosi con Zaniolo. Simone: «Partita di personalità». José critico con l’arbitro Lo Bello. Il giorno nero del centrale. Bastoni shock: prima la squalifica poi l’infortunio. Il difensore fermato per due turni dal Giudice Sportivo. Stop anche per Inzaghi. La mossa del Governo: dall’1 marzo stadi riaperti al 75%. «Lavoriamo per il 100%».

TUTTOSPORT

Inter, su di morale. Dzeko e Sanchez stendono la Roma, pronto riscatto dopo il derby. Inzaghi in semifinale di Coppa Italia, grande accoglienza per Mourinho. Cancellato il KO con il Milan.