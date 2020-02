Bennacer ci ripensa: “Derby contro l’Inter? Abbiamo perso per un motivo”

Condividi questo articolo

Bennacer ha rilasciato un’intervista ai microfoni di “Milan Tv”. Il centrocampista sottolinea cosa non ha funzionato nel derby perso contro l’Inter in campionato. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da “Milan News”

BATTUTI PER UN MOTIVO – Ismael Bennacer è tornato a parlare della sconfitta contro l’Inter (rivedi le pagelle): «Derby? Penso che una partita si giochi fino alla fine, quindi non dobbiamo mollare mai questo. Non abbiamo giocato come nel primo tempo e abbiamo perso. E così il calcio, dobbiamo tenere tutto quel che abbiamo fatto di positivo. San Siro? E’ vero che quando sto giocando non sento quando cantano. Ma certo che quando recupero palla e sento i tifosi urlare mi aiuta tanto sul campo».