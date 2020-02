Pagelle Inter-Milan: Brozovic da Oscar, de Vrij gigante! Padelli malus

Condividi questo articolo

Pagelle Inter-Milan: i nerazzurri vincono contro i cugini rossoneri e tornano al primo posto in classifica, dopo la sconfitta di ieri della Juventus contro il Verona. Conte decide di rinunciare a Eriksen dal primo minuto, ma viene ripagato da Sanchez e Vecino. Brozovic e de Vrij svoltano la partita. Ecco i voti

Pagelle Inter-Milan, la difesa: Padelli stecca, Godin si riscatta. De Vrij immancabile

PADELLI 5: Esce molto male in occasione del gol di Rebic, non riuscendo a intercettare il pallone. Non è perfetto neanche in occasione del parziale 0-2.

GODIN 6: Non riesce a neutralizzare la sponda di Ibrahimovic nello 0-1. Lancia Sanchez per il gol di Vecino: sale con un gran secondo tempo.

DE VRIJ 7: Riesce ad arginare gli avversari con la sua intelligenza. Un paio di chiusure sono provvidenziali. Straordinario gol vittoria: è il punto di riferimento di Conte in difesa. Essenziale.

SKRINIAR 5,5: Irriconoscibile. Marca male in area e imposta alternando errori a cambi di lato sufficienti. Perde totalmente Ibrahimovic nello 0-2. Cresce un po’ nella ripresa.

Pagelle Inter-Milan, il centrocampo: Brozovic change it all, Barella diesel. Vecino rimonta

CANDREVA 6,5: In difesa soffre la presenza costante di Theo Hernandez, nel primo tempo. Cresce moltissimo nella ripresa, firmando anche l’assist per de Vrij.

– MOSES 6,5: Entra alla grande in partita, sfornando anche un grande assist per il 4-2 di Lukaku.

VECINO 7: Corre molto, ma soffre nel primo tempo. E’ l’arma tattica di Conte nel secondo tempo. Fa malissimo al Milan e firma un gol importantissimo per i tre punti.

BROZOVIC 7: Viene oscurato dal pressing forsennato del Milan nel primo. E’ l’uomo decisivo nel secondo tempo: golazo e da lì parte la rimonta. Prezioso in chiusura e impostazione rapida.

BARELLA 6,5: Ci mette la solita grinta, ma si vede meno del solito nel primo tempo. Diventa essenziale nel secondo tempo con le sue corse e le sue ripartenze.

YOUNG 6: Lavoro sufficiente, ma si propone veramente pochissimo. Spinge senza brillare, ma contiene bene in difesa.

– BIRAGHI SV: Entra negli attimi finali, senza toccare pallone.

Pagelle Inter-Milan, l’attacco: Lukaku la chiude, Sanchez imprendibile

LUKAKU 6,5: Gli arrivano pochissimi palloni nel primo tempo. Nella ripresa, tanto lavoro sporco. Poi quando ha l’occasione per segnare, non si fa pregare e chiude la partita.

SANCHEZ 6,5: Un bel movimento in avvio, poi anche lui si perde nel fitto pressing del Milan. Nella ripresa, è tra quelli che cambia la partita. Ottimo assist e movimenti che fanno malissimo ai rossoneri.

– ERIKSEN 6,5: Sfiora il gol dell’anno su punizione. Inizia ad aumentare il ritmo, ma deve inserirsi al meglio nel gioco di Conte e con i compagni.

CONTE 7: Nel primo tempo, la sua Inter soffre molto. Nella ripresa, cambia tutto avanzando la posizione di Vecino. Porta a casa un derby fondamentale per la classifica.

MILAN (4-4-1-1): 99 Gianluigi Donnarumma 5,5; 12 Conti 5, 24 Kjaer 5,5, 13 Romagnoli 6, 19 Theo Hernandez 6; 7 Castillejo 6 (Leao 6), 79 Kessié 6 (Paquetà 5), 4 Bennacer 6, 18 Rebic 6 (Bonaventura 5,5); 10 Calhanoglu 6; 21 Ibrahimovic 7. Allenatore: Pioli 6.