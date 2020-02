FOTO – Inter-Milan, vittoria e rimonta da Oscar…con de Vrij!

Condividi questo articolo

Nella notte che vedrà l’assegnazione dei premi Oscar 2020, Inter-Milan finisce 4-2, con una straordinaria vittoria in rimonta. Per celebrarla, l’Inter ha scelto un messaggio a tema. Il candidato vincitore è Stefan de Vrij, autore del gol del 3-2.

DERBY DA OSCAR! – Nemmeno il più visionario degli sceneggiatori avrebbe saputo scrivere un copione come quello di Inter-Milan di stasera. Nerazzurri completamente annichiliti nel primo tempo. Stefano Pioli ha preparato magistralmente il piano gara, inibendo qualsiasi possibile idea di Antonio Conte. Una sinfonia quasi perfetta, quella del Milan, che chiude il primo tempo in vantaggio 0-2. Reti di Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic, l’ex più atteso. Nel secondo tempo, però, la musica assume un ritmo quasi punk. In tre minuti l’Inter vanifica i precedenti 50: un gran sinistro di Marcelo Brozovic accorcia le distanze, l’inserimento di Matias Vecino le annulla. I ruoli si ribaltano completamente, gli spettatori sono confusi. Al 70′, un altro colpo di scena: su calcio d’angolo, Stefan de Vrij anticipa Alessio Romagnoli e incorna splendidamente il gol del 3-2. Ibrahimovic prova a riportare l’onda emotiva del match dalla parte rossonera, ma non ci riesce. E allora Romelu Lukaku, con la consueta potenza, decide di avviare i titoli di coda. Ecco il messaggio con cui l’Inter ha celebrato la vittoria nel derby: “⏹️ | FINITA And the winner is… INTER!⚫️🔵 #InterMilan 4⃣-2⃣ L’ABBIAMO VINTO NOI QUESTO #DerbyMilano! NOI! 🥰#FORZAINTER ⚫️🔵⚫️🔵 #Oscar2020 #Oscars2020 #Oscars”.