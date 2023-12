Behrami: «Genoa senza nulla da perdere. Bisseck? Giusto confermarlo!»

Valon Behrami analizza le scelte di Inzaghi per Genoa-Inter e parla dello stato psicologico della squadra di casa. Di seguito il pensiero dell’ex calciatore presente nello studio di Dazn.

LEGGEREZZA – Valon Behrami si sofferma su due giocatori dell’Inter e sul fattore psicologico in casa Genoa: «Aurel Bisseck è un giocatore che sta bene fisicamente, non ci si aspettava che fosse così pronto. Ha dimostrato di essere all’altezza perciò giustamente arriva la conferma della titolarità. Stasera il Genoa non ha niente da perdere e i giocatori lo sentono e giocano con una leggerezza diversa. Sei libero mentalmente e puoi giocare libero e sereno. Marko Arnautovic penso che non sia felice, non per i gol, ma perché lo avevano un po’ criticato».