Inter, formalizzati 3 rinnovi importanti! Per uno annuncio a breve – DAZN

L’Inter tra pochissimo scende in campo contro il Genoa a Marassi con due ‘tifosi’ d’eccezione sugli spalti, ovvero i due infortunati Lautaro Martinez e Dimarco. Orazio Accomando, esperto di mercato di DAZN, fa il punto sui rinnovi di questi due calciatori più Mkhitaryan

RINNOVI – L’Inter di Simone Inzaghi stasera scende in campo contro il Genoa senza Federico Dimarco e Lautaro Martinez. Orazio Accomando fa il punto sul rinnovo sia dell’esterno italiano: «Dimarco e Lautaro Martinez hanno raggiunto Genova per stare vicino alla squadra, tra l’altro sono giorni importanti per questi due calciatori perché a breve, magari già nelle prossime ore, potrebbe arrivare l’annuncio del rinnovo di Dimarco fino al 2028 con adeguamento importante».

ALTRI DUE – Anche Henrikh Mkhitaryan e Lautaro sono sulla via del rinnovo: «Rinnovo anche per Mkhitaryan fino al 2025 con opzione per il 2026 mentre il rinnovo di Lautaro Martinez fino al 2028 è una formalità. Potrebbe arrivare a inizio anno, ma comunque i tre rinnovi più importanti in casa Inter sono stati formalizzati».